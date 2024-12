ARVUSTUS Taevased väed kohtuvad popstiilis lilledega

Väljapanekus on Malle Leisi ja Anne Kõuhkna loomingut.

Galerii Art & Tonic üks eripärasid on väljapanekud, kus on dialoogi seatud eri põlvkondade kunstnikud, näiteks Helle Vahersalu ja Teele Ülesoo, Marge Monko ja Johan Huimerind, Sirje Runge ja Sandra Sirp, Peeter Allik ja Robin Nõgisto. Seekord on näitusel Malle Leisi ja Anne Kõuhkna pilte.