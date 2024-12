Volinik soovib saada linnale 2,7 hektarit maad euro eest

Jaak Laineste esindab volikogus opositsioonis olevat erakonda Eesti 200 ning on varemgi teinud algatusi, mis seotud Sanatooriumi pargi ja seal asuva Aino ja Oskar Kallase koduks olnud häärberiga. Kõnealuse maatüki suurus on ligi 2,7 hektarit.

Nüüd volikogule esitatud eelnõu õiend ütleb, et Raja 31a on ülimalt oluline ala nii avaliku rohealana kui ka ajaloolise maamärgina Eesti ja Soome kultuuriloos ning pärandi loomes. Selle säilitamise vajadust on korduvalt tõstatatud nii linnakodanike, volikogu kui ka linnavalitsuse ees. Pargi säilitamiseks on kogutud tuhandeid allkirju.