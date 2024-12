Olen Samose saarel Kampose külas Oskar Lutsu majas – igal Aldo Maksimovi loomemajade keti majal on siin eesti kirjaniku nimi. Alguses olin natuke aega selles majas, milles Jaan Kaplinski oma viimase talve veetis, aga siin on parem, meri otse akna all, Patmose saar paistab voodisse ära, kui padjad selja taha panen. Meri kohiseb. Imat Suumann on ka Samosel, ta tuli autoga, sai nii lõuendid kaasa võtta, käime mägedes sõitmas.