Tanel Tein: Tartu detailplaneerimise kriis – Siuru näitel

Tartu linnal on käsil üks Tartu kõigi aegade tähtsaimaid detailplaneeringu protsesse, mis mõjutab oluliselt meie kesklinna tulevikku ja elukeskkonda. Ootused läbimõeldud planeeringule on väga suured. Mööda ei pääse selles planeeringus ka majandusliku poole olulisusest, kuna see, mida linnana planeerime, on ju ometi mõeldud tulevikus realiseeruma.