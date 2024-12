Tartu linnaliinibussides tuleb tarkvararikke tõttu jänest sõita

Ka ei tööta bussi ees ja küljel liininumbrit näitavad elektroonilised tablood, mistõttu on mõnedel bussidel number hoopis välisküljele teibitud.

Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa sõnul on rike tuvastatud, probleem on tarkvaras. «Oleme asjast teadlikud ja töötame praegu selle nimel, et probleem võimalikult kiiresti lahendada,» lisas ta.