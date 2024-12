VIDEO Linnarebane on juba kuu aega haridusministril külas käinud

Kallase sotsiaalmeediakonto kommentaariumis spekuleerivad inimesed, et ehkki rebane on ilus ja kohev, paistab tal siiski kärntõbi olevat. Ka soovitavad nad haridusministril rebast ravida.

Linnarebased on Tartus tavapärased ning neid liigub nii Ülejõe, Raadi, Tähtvere kui ka Ihaste piirkonnas. Rebaste elu on linnas küllalt lihtne – toitu jagub palju ja vaenlasi on vähe.