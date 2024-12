TAAS KOHTUS Terminal nõuab Olerexilt 13 miljonit eurot

Tõrvandis asuv Terminal on üks mitmest Tartumaa kütusefirma tanklatest. Terminali tanklakett pöördus kohtusse, sest konkurentidel oli biokohustuse mittetäimise tõttu võimalus müüa kütust soodsamalt.

Sel nädalal arutas kohus ühe kütusefirma hagi teise vastu. Nimelt nõuab Terminal AS konkurendilt AS Olerexilt kahjude hüvitamist, sest väidetavalt sai Olerex müüa biokohustusest kõrvale hiilides kütust soodsamalt kui Terminal. See aga tekitas olukorra, kus Terminalil jäi osa tulust teenimata.