PILDID Muljed jõululaadalt. Ostetakse ikka, aga on ka nurinat hinna üle

AS Tartu Näitused on jõuluteemalisi laatasid korraldanud 28 aastat ning osalevate ettevõtete arvu poolest on jõutud tagasi pandeemiaeelsesse aega. Jõululaada projektijuht Annika Pettai-Urbel rääkis, et iga laat on majanduse nägu ning tulenevalt sellest, et konkurents on aina tihedam ja tarbijate võimalused piiratud, käib klientide leidmise nimel tihe rebimine.