Et suurendada öist turvalisust ja vähendada liikluskoormust, hakkab buss number 22 tegema iga reede ja laupäeva öösel kolm sõitu.

«Bussiga sõitmine on noortele igapäevane, kuid probleem on just nimelt öösel koju saamisega,» selgitas Tartu linna noortevolikogu esimees Henn Kaaleb Humal.