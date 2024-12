«Mul on väga hea meel elada Tartus. Tulin siia 1992. aastal tudengina ning tänaseks olen Tartus elanud juba kauem kui Soomes,» märkis pärast jenka tantsimist Tartu Soome seltsi esimees Sakari Neuvonen. «Ausalt öeldes ei oska ma kujutada ette paremat linna kui Tartu. Lisaks sellele, et see on ülikoolilinn, on see parajalt suur, pidevalt toimub siin midagi ning siin on palju Soome sõpru.»