PILDID SÜNDMUSKOHALT Tartumaal rängas liiklusõnnetuses said surma kaks inimest

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Väga esialgsetel andmetel on teada, et kokku põrkusid veok ja sõiduauto, üks liikus kõrval-, teine peateel. Mõlemad masinad paiskusid teelt välja. Tegu on väga raske liiklusõnnetusega, mida ka piltidelt näha.