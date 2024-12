juhtkiri Ükskõiksus hävitab ajalugu

Me veel ei tea ametlikku versiooni, miks läks põlema kunagine Oskar ja Aino Kallase kodumaja Raja tänavas Sanatooriumi pargis, mille üle huvirühmad on pikalt lahingut löönud, et tõkestada uuselamute ehitamist. Põhjuseks on toodud loodusväärtused ja kultuuriloolised asjaolud. Aga samavõrd, kui me näeme entusiastliku, kuid võimaluste poolest nõrga rakukese püüdlusi – jah, ka volikogus opositsiooniline Eesti 200 püüdis –, näeme me seda, kuidas hoone omanik, suur ehitusettevõte Nordecon on lasknud majal hääbuda.