Irja Alakivi: Euroopa Liidu kõige hõredamalt asustatud maa

Euroopa Liidu kõige hõredamalt asustatud maa tähistab iseseisvuspäeva. Selle kõige hõredamalt asustatud riigi ametlikud keeled on soome ja rootsi. Soome põhiseadus sätestab veel, et saamidel ja romadel põlisrahvastena ning muudel rühmadel on õigus kasutada ja arendada oma keelt ja kultuuri. Soome rahvastikutihedus on umbes 16 inimest ruutkilomeetri kohta, kuid tuleb ka arvestada, et suurem osa rahvastikust on koondunud riigi lõunaossa. Helsingis elab 674 500, pealinna regioonis kokku umbes 1,5 miljonit inimest.