Jens Raavik: Puškini muutmine Jogentaga kooliks pole parim mõte

Teisipäeval sai teatavaks senise Aleksander Puškini kooli uus nimi – uuest aastast on see Tartu Jogentaga kool. Sellega pannakse punkt eestikeelsele õppele üleminekule, ent uus nimi on eestlaste seas juba palju kõneainet ning mõnelegi kõhutäie nalja pakkunud. Seda põhjusel, et kultusfilmis «Malev» on episood, kus sakslaste pealetungi kartuses on kärajatele kogunenud Eestimaa vanemad. Arutelus osaleb ka Elmar Tringi kehastatud Jogentagana vanem, kes kõneleb selgesti tuntava vene aktsendiga ning soovitab hädas pöörduda idanaabrite poole.