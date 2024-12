reedene rõõm Kindral, kes elab ühikas ja igatseb sõudmist

Kindrali kabinetis Riia mäel on suur riiul aumärkide, vimplite ja vormimütsidega. Aga on ka Kiievist soetatud tualettpaber, millele trükitud idanaabri presidendi pilt koos teda pilkava ropu kirjaga. Kas see läheb kasutusse ka? «Las ta olla seal,» vastab kindral naljatledes.

Tartus talle meeldib, kuigi Tallinn on ikka armsam. Kindrali peregi elab Viimsis. Ehkki lähedastest eemalolek on ebamugav, on see kaitseväelase ametisse sisse kodeeritud,ütleb Kalnitski.