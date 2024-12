Jõgeva vallas Kantkülas puhkenud tulekahjust andis täna hommikul kell 8.56 häirekeskusele teada juhuslik möödasõitja. Kohale jõudnud päästjad selgitasid, et tules on kahekorruselise maja esimese korruse korter, ning toast leidsid nad hukkunud kuuekümnendates eluaastates naise.

Päästjad hoiatavad, et suitsuandur on kohustuslik häireseade, milleta võivad inimesed tulekahjus kaotada elu. Oluline on õigel ajal vahetada seadme tühjenev patarei, millest andur annab märku üksikute piiksudega.

Sel aastal on tulekahjudes hukkunud 29 inimest, Jõgevamaal oli see tänavu esimene tulesurm. Kodudes, kus on puhkenud suurem tulekahju, on enamasti puudunud suitsuandur või polnud seade töökorras.