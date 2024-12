Kutsekool avab tee vesinikumajanduse tulevikku Eestis ja Euroopas

Projekti raames luuakse Tartu piirkonda vesinikuorg, kus vesiniku tootmine, tarbimine ja taristu toetavad üleminekut taastuvenergiale. Tartu Voco projektijuht Ismail Mirzojev rõhutas, et vesiniku transportimine pikkade vahemaade taha ei ole otstarbekas, mistõttu on oluline arendada regionaalset vesinikumajandust.

«Tartu piirkonnas on kõik vajalikud tingimused vesinikuoru rajamiseks – teadusasutused, innovaatiline linnavalitsus ja haridustaristu,» sõnas Mirzojev.

Detsembris alustati ka Tartu Vocos esimest vesinikumajandusele keskenduvat valikõppe moodulit, kus õpilased saavad praktilisi teadmisi vesiniku tootmisest, salvestamisest ja kasutamisest. Koolil on juba vastavad seadmed, mis võimaldavad demonstreerida, kuidas päikese- ja tuuleenergiat saab muuta vesinikuks ning hiljem elektriks. Lisaks moodulile on kavas arendada täiend- ja kutseõppe õppekavu, et koolitada spetsialiste vesinikutorustike paigaldamiseks, vesinikuautode hooldamiseks ja muudele tehnilistele erialadele.