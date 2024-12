Kallaste keskväljaku valmimine toppab tehniliselt keeruka kaldakaare taga

Ligi poole tuhande elanikuga Kallaste keskväljakul käivate tööde lõpptähtaeg on üks kord juba edasi lükkunud. Augusti esimeses pooles alanud ehitus pidi esmaste plaanide järgi valmis saama 1. oktoobriks. Tööde käigus avastati aga pinnase alt kivimüürid ja kunagiste majade vundamendid, mis protsessi pikendasid.

Ent ka nüüd, mil esmasest tähtajast on möödas rohkem kui kaks kuud, pole väikelinna keskväljaku esimene ehitusjärk valmis. Kaldapealne vaateplatvorm on küll olemas, kuid puudu on selle kohal kõrguv kaar.