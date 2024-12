LEIUTISTE PILDID Lapsed parandasid maailma. Johannes Oks leidis hea idee käsi pestes

Johannes Oks on pealtnäha täiesti tavaline poiss, kelle lemmiktund on kehaline kasvatus, aga kohe seejärel digioskuste tund. Tema leiutise idee on pärit mitte veel digimaailmast, vaid kodusest vannitoast, kus kraanikauss ja peegel asuvad sellisel kõrgusel, et ta väikevend jääb seal käsi pestes kimpu. Nii mõnigi kord on vannitoa põrand märg ja ilma väikse taburetita ei saagi ta seal hästi toimetada.