Jüri Saar: peldikupealinnas algas kriidiajastu

Aga inimene on leidlik ja keegi neist leidlikest tassis tasapisi peldikuks moonduvasse kempsu kenal kriitpaberil ajakirja Horisont, mille kaanel suurte tähtedega pealkiri «Sissevaade keeleteadusse». See omakorda viis mõtted sellele, et olukorra eest tuleb siiski tänulik olla. Mitte väga kauges minevikus taasavastasid eestlased kultuuriajaloolase Heiki Pärdi abiga sõna sitalepik. See oli siis asjal käimise koht enne seda, kui peldikud maarahva kodudes levima hakkasid.