Raimond Pihlap: Elvalaste raha kulub arutule turismiarendusele

Elva turismiarenduse programm on hoiatav näide, miks avalik sektor ei peaks üle võtma vaba turu suunamise funktsioone. Elva vald kulutab aastas keskeltläbi 200 000 eurot, et sihtasutuse Kultuur ja Sport kaudu turismi arendada. Asi peaks teoorias töötama nii, et kui vallavalitsus toetab turismi arendamist ja tegeleb mainekujundusega, saavad sellest tulu kohalikud ettevõtted, kelle maksuraha kasvatab valla eelarvet.