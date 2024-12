elu ise «Kapten ütles, et ei nuta, ja siis treenerid tulevad nuttes ...» Selliste emotsioonide nimel karjääri MM-pronksiga kokku rullinud Siidisabad elasidki

See oli teekonna lõpp, see oli tänutunne ja pingelangus, sest Siidisabad olid just teinud karjääri viimase võistlusetteaste. Ja see võttiski neil silmad märjaks juba enne, kui saadi teada, et täitus ka nende ammune eesmärk – võita maailmameistrivõistlustelt meistriklassis medal, mida Eesti suutis viimati 13 aastat tagasi.