Imre Vähi: Keskerakonnal on väikesed skandaalid, aga millisel erakonnal ei ole

«Ma tunnen ja tajun, et olen rohkemaks võimeline, on energiat rohkem, ei taha paigal olla,» selgitas Vähi. «Praegu Silver Kuusiku juhitav erakond on alles lapsekingades. Seal on palju asju, mis seisavad, ma olen kärsitu. On asjadest teistsugune arusaam, kuigi ma jagan ERKga ja EKREga samu väärtusi.»

«Näen Keskerakonna potentsiaali ja tulejõudu, et edasi liikuda. Samas anti mulle vabadus jääda selleks, kes ma olen, ei pandud piiranguid: et sellest räägi ja sellest ära räägi,» ütles Imre Vähi. «Otsus Keskerakonnaga liituda ei tulnud üleöö. Mu abikaasa küsis ka, et kas mulle ei tundu veider, et ühes erakonnas on Yana Toom ja Jaak Madison. See on hea näide, kui paljud erinevad inimesed suudavad ühes erakonnas eksisteerida. Keskerakonnal on väiksed skandaalid praegu, aga millisel erakonnal neid ei ole.»