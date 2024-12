«Jogentaganalased ajagu Jogentagana asju!» Kas Tartu Puškini kooli uue nime taga on riukalik nali?

Samas tõdes Kaplinski, et kui keegi hakkab komöödiafilmi alusel võtma kooli kohta seisukohti, on see mitte ainult kultuuriliselt rumal, vaid otsesõnu pahatahtlik. «Tulevane Jogentaga kool on teinud ära väga suure töö eestikeelse õppe juurutamisel ja väärib selle eest kõigi tartlaste tunnustust.»

Teisipäevase pressiteate kohaselt paneb kool uue nimega punkti eestikeelsele õppele ülemineku protsessile, mida alustati juba 2022. aastal. Kaplinski lisas, et 300 pakutud nime seas oli ohtralt ka tuntud isikute nimesid, näiteks Betti Alveri ja Jüri Lotmani oma. Need aga otsustas žürii kõrvele jätta argumendiga, et et ilmselt ei sooviks keegi olla kellegi teise asendus. «Otsustasime, et Puškinit ei sobi inimese nimi asendama.»