Päästjad käisid esmaspäeval mitmel liiklusõnnetusel, aga ka üliõpilaselamus

Ööl vastu teisipäeva kell 00.28 käivitus automaatne tulekahjusignalisatsioon Tartus Narva maanteel asuvas üliõpilaselamus. Päästjad selgitasid, et alarmi põhjustas kõrgele riiulile andurile liiga lähedale paigaldatud küünal, mille kustutamisel tekkinud suits pani alarmi tööle. Päästjad hoiatavad, et küünlad on ohutuse tagamiseks vaja panna eemale süttida võivatest materjalidest.