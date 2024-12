Tartu linn paistab silma varaste aktiivsuse ja vägivaldsuse poolest

Selgelt tegutsevad mitmed elukutseliste varaste grupeeringud. Hiljuti on rohkem silma jäänud ka sõltuvusprobleemidega isikud.

Üle Eesti poode, ettevõtteid ja kodusid valvava turvafirma Viking Security andmetel on pikalt kestnud varguste kasv Põhja-Eestis vähemalt praegu peatunud, kuid Lõuna- ja Lääne-Eestis on varguskatseid sel sügisel mullusega võrreldes ligi 50 protsenti rohkem ning varaste vägivald on mitmekordistunud.