Ajalooline vana häärber muutus põlengus äärmiselt varisemisohtlikuks

Tartus Riia ja Raja tänava vahel asuvas Sanatooriumi pargis süttis reede viimasel tunnil ajalooline maja, mille esimesed omanikud olid rahvaluuleteadlane ja diplomaat Oskar Kallas ning kirjanik Aino Kallas. 2011. aasta algusest on see Raja 31a maja ja sealne ligi 2,7-hektarine maa-ala kuulunud Eesti suurimale ehitusfirmale AS Nordecon.