Erkki Bahovski: 1939 ja 2024

Levinud on võrdlus 1939. aastaga. Tõepoolest, sõja ähvardav vari on meie kohal. Kuid on ka olulisi erinevusi. Nii olulisi, et see võrdlus 1939. ja 2024. aasta vahel ei kehti. Vladimir Putini režiimi relvatäristamise ja lääne ähvardamise taustal saab võibolla tõepoolest selgemaks, mida pidi tundma Eesti valitsus, kui Kreml oli neile baaside lepingu asjus esitanud sisuliselt ultimaatumi.