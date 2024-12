Aet Rebane: valglinnastumise nägu mured vajavad põhjustega tegelemist

Nonii. Tartu linna eelarvekärbe. (TPM, 26.11 «Kuidas tartlane peatset suurt eelarvekärbet tundma saab?») Arusaadav, et majanduslanguse ajal tulebki kulusid kokku hoida. Arusaadav, et see ei meeldigi kellelegi ning et kuskil tuleb kand maha panna. Iga kulutus käibki millegi arvelt ning samamoodi iga kokkuhoiukoht. Ja majanduslangus võibki olla hea aeg, et hakata kokku hoidma kohtade pealt, kuhu raha suunamine polegi tulus. Silma paistab aga, kuidas omajagu eelarve probleeme on seotud sellega, et omavalitsuste piirid ja reaalne elu ei ole sellises sümbioosis, mis väljenduks ka tulude laekumises või linna kulutustes.