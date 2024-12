Kohtumaja kunstikonkursi võitis Tartu maalikunstnik

Žürii hinnangul sobib Mirjam Hinni 4 meetri kõrgune ja 5,4 meetri laiune abstraktne mõttemaastik hästi kohtumaja kaasaaegse arhitektuuriga. Tartu ringkonnakohtu kohtudirektori Tiina Erebi sõnul on maal oma mõõtmete ja värvide poolest niivõrd pilkupüüdev, et seda on raske märkamata jätta.