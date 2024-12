GALERII Ülikoolipere marssis pidupäeva puhul sadade tõrvikutega läbi linna

Lõpetuseks meenutas Asser Tartu ülikooli emeriitprofessori Rein Taagepera öeldut, et keel on ohus siis, kui selles keeles ei osata enam nalja teha või ropendada. «Ropendamise üleskutset ma teile täna ei tee, küll aga kutsun teid täna õhtul olema lõbusad ja rõõmustama oma keele, selle keele ilu ja võimaluste üle ning teha eesti keeles nii nalja kui ka teadust.»

Tartu ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kiho märkis aga, et kuigi Tartu ülikool asutati 1632. aastal, algas just eestikeelse haridusega uus ajajärk. See kujundas nii Eesti identiteeti kui ka rolli kogu ühiskonnas. Temagi leidis, et eestikeelse ülikooli eest peab seisma, kuid olema avatud rahvusvahelisele koostööle.