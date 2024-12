INTERVJUU Rahvusmõtte auhinna laureaat Krista Aru: mingil hetkel hakkab iga inimene ajalugu teadvustama ja väärtustama

Laureaadi nime tegi Tartu ülikooli aulas teatavaks ajakirjanik Joonas Hellerma. Ta märkis, et Krista Aru panus Eesti rahvusmõtte loomisse on olnud vaadeldav läbi kahe komponendi – mälu ja tahte. Tema panus ajaloolasena – alustades Eesti ajakirjandusajaloo uurimisest ja lõpetades Jaan Tõnissonile pühendatud kaheköitelise monograafiaga – on toekas Eesti ajaloo ja kultuurimälu jõustamisel ja nüüdisaja dialoogi toomisel, tutvustas Hellerma laureaadi tegevust.