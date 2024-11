Mis jääb Tartule kultuuriaastast? Korraldajad andsid aru

Linnapea Urmas Klaas rääkis, et kultuuriaasta planeerimise alguse ja lõpp-programmi valimise vahel muutus palju. Esialgses kavas polnud ju koroonapandeemia ja Ukraina sõja mõjutusi, need teadmised tulid hiljem. Klaas märkis, et koroonapandeemia tõi inimestes välja üksilduse ja vaimse tervise probleemid. «Inimesed oli tarvis kodust välja meelitada ja kultuur aitas seda väga hästi teha,» sõnas ta.