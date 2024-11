Sulailm nurjas Raekoja platsi uisuväljaku avamise

Tartu jõululinna tehniline projektijuht Siim Štšjogolev nentis, et uisuväljaku avamine lükkub ilma tõttu vähemat homsesse.

«Viimase viie päeva jooksul on keskmine temperatuur olnud viie kraadi juures ning nädala algus oli vihmane, mistõttu ei ole jääl olnud võimalust nii palju kasvada nagu lootsime. Kuna ka täna öösel polnud miinuskraade ning vesi kogunes uisuväljaku keskele, ei saa me kahjuks väljakut avada,» selgitas Siim Štšjogolev.

Ta lisas, et kuigi päevane temperatuur on jätkuvalt plussis, käib töö selle nimel, et oleks võimalik homme uisusõpru vastu võtta. «Kuidas jääga läheb, anname jooksvalt teada.»