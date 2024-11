Kultuuriaasta lõpetamine toob linna hulga publikut ja liikluspiirangud

Tartu 2024 lõpupidu algab laupäeva hommikul kell 10 «Eatu peoga» Genialistide klubis, mille pääsmed on nüüdseks otsas. Samal ajal avatakse ka Tartu jõululinn ning uisuväljak. Kell 16 algab Raekoja platsil Limpa uisudisko.

Õhtupoolikul näidatakse Pirogovi pargis kolmel korral veerandtunnist valgusetendust «Jää ja loo». Vaatemäng toimub Pirogovi pargi kõige kõrgemal jalutuspromenaadil ning etendust on võimalik jälgida kogu pargi ulatuses.

Pirogovi park mahutab korraga 2500 pealtvaatajat. Nähtavuse parandamiseks on korraldajad üles pannud leedekraanid pargi kõrgemal nõlval, kus jooksevad ka ingliskeelsed subtiitrid. Selleks, et kõigil oleks võimalik etendust näha, näidatakse seda õhtul kolm korda.

Õhtune pidu laieneb raekoja tagant ka raekoja ette. Valgusetenduste vahel teeb raeplatsil kaks etteastet ansambel Curly Strings. Korraldaja märgib, et Curly Stringsi lava asub jõululinnas madalal laval, mistõttu võib suure huvi korral olla lavale piiratud nähtavus. Samuti puudub seal invaala.

Lõpupeole paneb punkti kell 21.30 algav vabaõhureiv Pirogovi pargis, kus peaesineja on Adam F. Sündmusel on vali muusika ja kasutatakse valgusefekte, sh vilkuvad tuled. Korraldajad soovitavad lastel kasutada kuulmist kaitsvad kõrvaklappe. Kuna aga terve päev on üritustest tulvil, oodatakse laupäevakesklinnast läbi liikuma tuhandeid inimesi.