Politsei otsib Annelinnas kadunud 84-aastast Mare, kelle elu võib olla ohus

Täna avastas lähedane, et Mare on Annelinnas Uuel tänaval asuvast kodust ära läinud ja isiklikud esemed maha jätnud. Kuna kogutud info viitab, et proua elu võib ohus olla, käivitas politsei otsingud maastikul. Parasjagu kontrollitakse Anne kanali ümbrust nii jalgsi kui droonilennul.