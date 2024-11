31 näotut kuju said jõuluks koju

«Oma kohale» kõlab siiski mööndustega. Asi on nimelt selles, et teises maailmasõjas varemeteks muutunud kiriku kesklöövi põhjapoolne (ehk hruštšovkapoolne) sein varises 1952. aastal. Kiriku taastamisel ehitati see taas üles. Sellelt seinalt pärinevatest skulptuuridest on sinna varem tagasi paigaldatud kapiteeliplokid, mille restaureerimist toetas omal ajal World Monuments Fund ja Samuel H. Kressi Foundation New Yorgist.