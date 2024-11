juhtkiri Kas sellist kultuuripealinna siis tahtsimegi?

Kahtlemata on õigus nendel, kelle meelest kultuuripealinna-aasta oli Tartus ja Lõuna-Eestis üritustest tiine ja kõike huvitavat ei jõudnudki ära näha või kuulata. Samas on õigus oma arvamusele nendelgi, kes väitsid, nagu paraku suurem osa vastajaid Tartu Postimehe veebigallupis, et tiitliaasta ei vastanud ootustele. Me ei tea, kas nad jäid piletist ilma või ei märganud õigel aja kuulutust või nad lihtsalt ei lasknud ennast toimuvast segada. Variante on kuhjaga – kui ise ei osale, siis polegi ju tõuget vaimustuda.