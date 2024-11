Roman Meeksa: Sebe väited Go Busile ülemaksmisest on laim

Transpordiettevõte AS Sebe on juba mitu kuud püüdnud meedias üleval hoida poleemikat Tartu linna ja ASi Go Bus vahelise linnaliiniveo lepingu teemal. Sebe väidab, et Tartu on maksnud Go Busile kompensatsiooni, mille tulemusel on ettevõte saavutanud liigse kasumi. Võtame avalikus sektoris igasuguseid viiteid liigse raha kulutamise kohta väga tõsiselt ning oleme seetõttu põhjalikult läbi arvutanud Go Busile makstavad summad. Reaalsetel kuludel põhinevad arvutused näitavad, et väidetud ülemaksmist ei toimu, ning järelikult on tegu pahatahtliku laimu levitamisega.