Kooliõpilased taaskasutasid kõikvõimalikke asju kunsti loomisel

«Oleme hästi õnnelikud, et kevadine näitus sedavõrd hästi vastu võeti. See on meie õpilastele ja õpetajatele väga suur tunnustus ja innustus. Positiivne on, et näitust saab veel vaadata, nüüd aga juba uues asukohas – Äksis asuvas jääajakeskuses. Vägev on seegi, et uue näituse valmimisele on kaasa aidanud nii palju meie õpilasi, sisuliselt kümnendik õpilaskonnast. Võimalik, et avalikus linnaruumis eksponeerituna on see seni suurim arv Tartus,» tunneb heameelt Raatuse kooli direktor Toomas Kink.