Tudengid lasid toidu kärssama ning metallitööstuses süttis sein

Päästeameti spetsialistid tuletasid meelde, et tuletöödel on üks sagedasemaid tulekahjude põhjuseid ohutusreeglite eiramine. Antud juhul oli töökoht vineerplaadiga kaetud seinapinna lähedal, mis on kergesti süttiv materjal ja pakkus sädemetest alguse saanud tule levikuks soodsa pinnase.