SUUR KOKKUVÕTE Need olid Tartu 2024 kultuuripealinna-aasta tähtsündmused

Just nüüd passib tartlastel, aga ka Tartu sõpradel endalt küsida, kui neil palutaks tänavu nähtut ja kogetut iseloomustada, kuidas nemad lõpetaks lause «Kõik oli kokku üks ... ». Pole kahtlust, et vastuseid jaguks seinast seina, sest suhtumine kultuuri johtub tugevasti inimese huvialadest ja harjumustest – mis meeldib ühele, jätab teise külmaks ja vastupidi.

Küllap leidub neid, kes ei kohkuks tagasi resoluutselt teatamast, et see kõik oli kokku üks suur jama või altminek. Samas võib kindel olla, et vähemalt sama paljud tõttaks tõdema vastupidist: kõik oli kokku üks suur õnnestumine, parim, mis Tartuga neil päevil võis juhtuda. Ja kõige rohkem oli ilmselt arvamusi, mis jäävad kuhugi sinna vahele.

See, mis Tartusse ja Lõuna-Eestisse 2024. aastast pikemaks ajaks püsima jääb ning mida selle pealt edasi luua mõistetakse, on omaette küsimus. Eeldused selleks, et tiitliaastast jääb kultuurikorraldajatesse uut energiat ja värskeid ideid, on igal juhul head – oldagu vaid varmad neid kasutama.