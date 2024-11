GALERII Tammelinna lapsed said õues möllamiseks paremad võimalused

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul saavad Tartu kooliõued järjest paremaks. «Korrastame õuealasid koolide renoveerimise käigus ja mitmel juhul ka kaasava eelarve toel,» ütles linnapea. «Väga oluline on, et need õued avardavad nii koolipere kui ka kogukonna võimalusi väljas aktiivselt aega veeta.»