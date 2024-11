Puškini kooli nimekonkursi kuulutas linnavalitsus välja septembri lõpus ja see kestis oktoobri lõpuni.

Nüüd, ligi kuu aega hiljem vastas Aleksander Puškini kooli direktor Alina Braziulene telefonile rõõmsal toonil. «Oi, väga-väga palju nimesid pakuti,» ütles ta ja lisas, et on väga tänulik nii suure huvi üle. Seejärel täpsustas Braziulene, et valik tuli teha ligi 300 pakkumise hulgast.