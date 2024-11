Tartu andis Austria mägedes Euroopa kultuuripealinna tiitli üle järgmistele

Põhja-Norra linna Bodø, Ülem-Austrias Bad Ischl ning Tartu andsid Austria mägede vahel üle kultuuripealinna teatepulga Chemnitzile Ida-Saksamaal ning Itaalia ja Sloveenia piirilinnale Nova Gorica-Goriziale.

Chemnitzi linnapeale Dagmar Ruscheinskyle andis Tartu poolt tiitli üle linnapea Urmas Klaas. Oma kõnes meenutas Klaas kultuuripealinna ettevalmistuse algust, mil juhtmõtteks valiti «Ellujäämise kunstid». «Tollal ei teadnud me, kui suure tähenduse see idee saab. Järgnesid nii koroonapandeemia kui ka Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ning juhtmõte sai palju kaalukama tähenduse,» rääkis ta.

Kõnes avas Klaas, et Tartu ja Lõuna-Eesti viisid ellu rohkem kui 1600 sündmust, mis tõid Euroopa tähelepanu kohalikele traditsioonidele ja pakkusid platvormi rahvusvaheliseks koostööks. «Minu jaoks on kõige olulisem, et need inimesed, kes projektides osalesid, on altid edaspidigi Lõuna-Eestis kultuurisõnumeid kandma ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised olema,» märkis Klaas.

Kõigi eelmiste kultuuripealinnade juhtide, programmi koostajate ning poliitikute sõnavõttudes kajas sündmuse jooksul sarnane meelsus: tööd on kultuuripealinnaga mehemoodi ning omajagu ka stressi, aga tasu selle eest on vääriline. Aasta täis kultuuri on eriline iga piirkonna jaoks ning seda ei tohi unustada nautida. Euroopa kultuuripealinna tiitel pole lihtsalt auasi, vaid vahend demokraatia tugevdamiseks, rahvaste ühendamiseks ja kultuurilise mitmekesisuse tähistamiseks.

Nii tõdes ka tiitli üleandmisel Tartu 2024 juht Kuldar Leis, et ühest küljest on kahju tiitlist lahkuda, kuid teisalt jätkub kultuur ja koostöö Lõuna-Eestis alati ning 30. novembril Tartu 2024 lõpupeol on aega ka tehtud töö üle rõõmu tunda. Leis lõpetas tiitli üleandmise kõne huumorika, kuid asjaliku sooviga: «Uutele tiitlikandjatele soovin tugevat vaimset tervist!»