Jõululinna avamisel kutsub Limpa lapsi uisudiskole, muusikaelamust pakub Curly Strings

Kell 12 avatakse pidulikult jõululinna paviljonid, millest kaks on sisutanud Tartu 2024 koos partneritega. Euroopa kultuuripealinna tähtKUJUDE paviljonis saab tutvuda värvika portreede näitusega, mis kujutab kultuuriaasta võtmeisikuid. Teine paviljon seob omavahel laste lemmiku põhumaja ja roboti, mis toimetab läbipaistva seina taga ja mille ainus missioon on leida heina seest sinna poetatud nõel.

Veel leiab jõululinna paviljonidest Tõravere observatooriumi loodud Orioni eksponaadi ja tähistaeva kaardi. Kõrgem kunstikool Pallas loob paviljoni imepärase universumi ja fantaasiaküllased tähekogud. SPARKUP Tartu teaduspark toob välja leiud, mida kasutab inimene iga päev ja mis on alguse saanud just kosmosetehnoloogiatest. Arhitektuurikooli paviljonis saab nagu eelmiselgi aasta kõrgustes lustida.

Sööki ja jooki müüakse jõululinnas Tartu Turu pandinõudest, mille hind on üks euro. Pandiraha saab tagasi, kui nõu tagastatakse kohvikusse või advendiajal spetsiaalsesse tagastuspunkti. Oluline on meeles pidada, et pandinõusid ei panda jäätmekonteinerisse. Tartu jõululinna korraldamisel lähtutakse keskkonnahoidlike sündmuste juhendist, et vähendada sündmuse keskkonnamõju.