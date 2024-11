Henri Zeigo: mitu santi päästab traditsiooni?

Ega muidu tekiks kahtluseussi, kui poleks võrdlusmomenti halloween’i pidamisest samas kandis. Ma arvan, et ma ei liialda, kui ütlen, et nende kostümeeritud laste hulk, kes Ameerikast pärit tähtpäeva tähistamise vaimus ukse taga kopsimas käisid, võis ulatuda poolesajani, või oli neid enamgi. Minu tagasihoidlikul hinnangul näitab see selget muutust noorema põlvkonna kultuuritajus.

Kui varem on mardi- ja kadrisandiks jooksmisele takistuseks peetud lukustatud trepikodasid või kurja koera eramaja hoovis, siis uuselamurajoonides, kus on palju ridaelamuid või paarismaju, see üldjuhul ei kehti. Uute hoonete planeeringud on õue poole enamasti avatud, pole aeda või muud füüsilist takistust. Nii saab muretult peaaegu iga kodu ukseni. Ja kuna nendes elurajoonides elab palju noori peresid, siis võiks eeldada, et kõikidele loetletud tähtpäevadele leidub piisaval määral järgijaid. Aga ei! Halloween’i kombestik domineerib pika puuga.