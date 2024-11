«Abilinnapea Lemmit Kaplinski ütles vaid, et ootame esmalt uue linnaeelarve ära,» tutvustas Mägi seda, mis pärast spordiklubide keerulist seisu avavat uudislugu on kolme nädalaga muutunud.

Kuid juhtunud on seegi, et tuleva aasta linnaeelarve eelnõu on jõudnud volikokku. Selle kohaselt ootavad kärped ka spordi- ja kultuurivaldkonda, kuid abilinnapea Lemmit Kaplinski kinnitas, et noortespordi arvelt koomale ei tõmmata, samuti püütakse raha ümber suunata treenerite palgatõusudeks.