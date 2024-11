Vikerraadios ütles peaminister, et valitsus makse ise ei tõsta, ja veeretas maksude tõusu omavalitsuste kaela. Arusaadav on, et ükskõik kes makse tõstab, pärsib see majandust ja vaesestab inimesi. Kuid valitsuskulud aina suurenevad. Meil on majanduslangus Euroopa Liidus üks suuremaid niigi, kuid valitsus unustab, et majanduslanguse korral ei tohiks makse tõsta.