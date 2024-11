Silver Kuusik: Keskerakonna poliitika ei kindlusta Eesti rahvusriiki

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart väljendas hiljuti ETV «Esimeses stuudios» vastuseisu põhiseaduse muutmisele, mille eesmärk oleks valimisõiguse piiramine kohalike omavalitsuste tasandil ainult Eesti kodanikele. Tema väitel on riigis «palju tõsisemaid probleeme». Kuid kas Eesti riigi suveräänsuse ja rahvusriikliku iseloomu kaitsmine polegi kõige olulisem? Selline seisukoht on eriti kõnekas, arvestades, et tema valimisedu sõltub suuresti just mittekodanike ja Venemaa kodanike häältest. See tõstatab küsimuse, kelle huve Kõlvart ja tema erakond tegelikult esindavad.